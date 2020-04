Abrigo para população de rua ensina técnicas agrícolas em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 12:05 horas

Barra Mansa – Moradores em Situação de Rua, que estão albergados temporariamente no Centro de Lazer Feliz da Vida, no bairro Santa Rosa, estão recebendo tratamento médico, acompanhamento psicológico, mas também estão tendo aulas, e treinamentos profissionais para reinserção na sociedade. De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, uma horta está sendo montada por eles, com apoio técnico de Roberto Beleza. “Ele se ofereceu pra ensinar técnicas agrícolas e montaram uma bela Horta. Em alguns dias já estarão colhendo e se alimentando do próprio trabalho”, disse Drable.

Cerca de 20 pessoas estão albergadas no espaço, desde o início do período de quarentena para evitar a propagação do coronavírus em Barra Mansa.