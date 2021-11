Ação entre UniFOA e Smac auxilia população na busca por emprego 

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 15:08 horas

Volta Redonda – O UniFOA, em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, iniciou nesta semana o projeto Nova Chance, uma iniciativa para capacitar e desenvolver as habilidades, a quem deseja encontrar melhores oportunidades de trabalho na região.

Ao todo, foram selecionados cinco Cras (Centro de Referência da Assistência Social) nos bairros Vila Americana, Dom Bosco, Padre Josimo, Monte Castelo e Água Limpa.

Neste primeiro contato, os interessados recebem orientações sobre a elaboração adequada de um currículo – e ainda participam de uma simulação de entrevista.

Na semana seguinte, são convidados para irem até o campus José Vinciprova, na Vila Santa Cecília, a fim de aprenderem sobre o uso da plataforma Linkedin.

Também faz parte do programa um plano de ação para inserção no mercado, ou até para projeto de transição de carreira.

A professora Daniele Archanjo, coordenadora do curso de Pós-Graduação do UniFOA, acredita que a ideia do projeto seja muito pertinente, uma vez que as pessoas estão buscando recolocação profissional. “As oportunidades de emprego estão voltando e o interessante é que estejam preparados”.

Para o assessor de RH da Instituição, Edson dos Santos, a ação é uma troca de vivências de fundamental importância no processo de aprendizagem. “A teoria é muito válida porque traz informações, mas a simulação traz o entendimento. Buscamos orientá-los, mas ao mesmo tempo levá-los à prática, para aqueles que assistem, possam se colocar no lugar do outro”.

O professor da Pós-Graduação, Lizandro Zerbone, por sua vez, diz que é de grande importância a realização do projeto e o impacto que isso pode gerar na vida dessas pessoas.

– A FOA/UniFOA é sempre muito ativa na participação do desenvolvimento social de Volta Redonda. Ações como essa, que visam trazer um pouco mais de esperança e oportunidade para aqueles que são assistidos pelo Cras, são muito gratificantes para todos nós. Temos pessoas aqui que estão depositando toda confiança no nosso trabalho e nas informações que vão contribuir para as oportunidades que terão no futuro – disse.

Ana Correa, uma participante do projeto, conta que nunca teve a chance de participar de um processo seletivo. “Aprendi aqui coisas que até então eu não sabia, a partir de agora tenho certeza que conseguirei uma oportunidade de emprego”, comemora a jovem.