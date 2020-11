Ação na Dutra orienta sobre uso do cinto de segurança

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 10:30 horas

Queluz – A CCR NovaDutra e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizam nesta quinta-feira, dia 26, no posto de pesagem de Queluz, no Vale do Paraíba (SP), a ação “Vou de cinto” que tem como foco orientar motoristas e passageiros de ônibus sobre a obrigatoriedade e importância do uso do cinto de segurança durante a viagem.

Durante a ação, motoristas e passageiros de ônibus de turismo serão orientados sobre a importância do uso do cinto de segurança durante a viagem, obrigatório desde 1999. Pesquisa da ANTT mostra que, 6 em cada 10 passageiros não utilizam o cinto de segurança em viagens de ônibus.

Além de receber orientação dos agentes da ANTT, será entregue aos motoristas e passageiros de ônibus de turismo um folheto com informações e dicas de segurança sobre o uso do equipamento de segurança.