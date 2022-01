Aceplan nega relação de acidentes com trevo de acesso a condomínio

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 21:01 horas

Empresa afirma que ocorrências foram em trechos da sequência da Rodovia do Contorno

Volta Redonda – O empresário Mauro Campos, diretor da empresa que construiu o condomínio Jardim Mariana, às margens da Rodovia do Contorno, afirmou que os recentes acidentes ocorridos perto da entrada de seu empreendimento nada têm a ver com o trevo de acesso ao bairro. Ele argumenta, inclusive, que não houve qualquer ocorrência no trevo.

“Os acidentes e as mortes ocorridas, nada tem a ver com o trevo, pois todos se deram na sequência da rodovia”, escreve o empresário em carta ao prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.

Campos lembra que pediu a instalação de redutores de velocidade naquele trecho da rodovia, que no momento, segundo o empresário, não se encontra sob jurisdição estadual ou federal, o que permitiria, segundo ele, a ação do município: “temos a informar que mesmo a rodovia não estando na jurisdição do DNIT, reiteramos que todos os projetos estão em poder do mesmo, processos 50607.001407/2018/31, desde 29/05/2018,posto que, na época, PMVR, não assumiu sua jurisdição e consequente a responsabilidade pelas decisões envolvendo a referida rodovia”, diz a carta

O empresário também recorda que ele mesmo pediu a instalação de redutores de velocidade naquele trecho da rodovia: “na reunião realizada de forma presencial no dia 04/11/2021, na sede do DNIT – Unidade Seropédica, com a participação do Vosso secretário Paulo Barenco, o tema de segurança no referido trecho da Rodovia do Contorno foi abordado, sendo consenso entre todos os participantes que a instalação de redutores de velocidades, nos locais, seria uma solução que minimizaria os riscos e de fácil execução’.