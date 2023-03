Acidente deixa três pessoas feridas em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 09:22 horas

Volta Redonda – Um acidente deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (21), no bairro Santo Agostinho. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, um Fiat Palio teria perdido o freio na descida da Rua Vitória com a Rua Manaus. O motorista conseguiu frear o veículo à força, mas as passageiras – três mulheres, sendo duas idosas e uma jovem, que estavam a caminho da fisioterapia – sofreram escoriações. O motorista e o homem que estava no banco do carona não ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital São João Batista.



Fotos e vídeos: Evandro Freitas

Legenda: Três mulheres ficaram feridas e foram encaminhadas ao HSJB