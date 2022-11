Acidente deixa uma pessoa morta na Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 15:32 horas

Resende – Uma pessoa morreu quando um automóvel bateu na traseira de uma carreta por volta das 13h30min deste sábado (12), na altura do km 298 da pista sentido SP-Rio da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, próximo à entrada de Bulhões.

A equipe de 7ª DEL da Polícia Rodoviária Federal verificou que a pessoa que estava no banco do passageiro ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente. O motorista e outro passageiro do automóvel foram socorridas por uma equipe da concessionária que administra a rodovia, sendo levados para o Hospital de Resende, aparentemente com ferimentos leves.

Houve interdição das faixas direita e esquerda da pista e o trânsito foi desviado para a faixa de aceleração existente no local.

Ainda não há informações sobre os nomes das vítimas.