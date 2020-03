Açougues confirmam queda de até 70% nas vendas após decreto sobre coronavírus

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 21:14 horas

Com receio de sair às ruas, clientes deixam de frequentar os estabelecimentos

Volta Redonda- Apesar de estarem incluídos nos serviços com permissão de funcionamento, de acordo com o decreto municipal. Os donos de açougues admitem que o receio de sair às ruas afastou os clientes reduzindo o movimento, com isso, as vendas de carnes apresentam uma redução de até 70% nos açougues de Volta Redonda.

De acordo com José Fonseca, gerente de um açougue na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, apesar de estar bem abastecido de mercadoria, o movimento reduziu em torno de 15% nos últimos dias.

Na opinião do gerente, a queda nas vendas por atacado, e o medo que as pessoas estão tendo em sair de casa refletiu na queda. Na semana passada, a preocupação de alguns com o desabastecimento fez com que as pessoas comprassem demais e agora estão abastecidas, já outras pessoas estão sem dinheiro.

Mas apesar da redução das vendas por atacado no açougue, houve um aumento nos serviços de entregas de 30%, de acordo com José.

– Vendíamos muito para lanchonetes, barzinhos e restaurantes, mas como as vendas deles também diminuíram isso influenciou nas nossas vendas por atacado. O que está nos ajudando são os serviços de entregas que aumentaram em 30%, antes do decreto fazíamos três entregas por dia, e agora realizo 12 entregas por dia – disse.

Segundo o gerente, a preocupação com o novo coronavírus (Covid-19) também influenciou na forma de atender os clientes.

– Agora estamos atendendo dois clientes por vez e estamos tomando todas as recomendações de higiene. Os funcionários também não estão sendo prejudicados, pois todos moram no bairro e não dependem de ônibus – esclareceu.

Já o proprietário de um açougue no bairro Aterrado, Igor Pedrote, onde também funcionava um bar e lanchonete, confirmou que a interrupção do atendimento no bar e na lanchonete contribuiu para uma redução de 50% no seu faturamento.

– No açougue estamos atendendo na porta e por entrega, onde também entregamos água. Como a maioria das entregas para restaurantes e bares reduziu bastante pelo fato de não ter movimento nas ruas, o serviço de entrega está equilibrado. Tenho bastante mercadoria, mas os clientes estão receosos de sair de casa. Aproveitei a queda nas vendas para dar férias a alguns funcionários mais velhos – ressaltou.

Segundo a gerente Ione Pereira, que trabalha em um açougue na Vila Americana, em virtude do decreto, e por causa do medo do coronavírus, a sua venda reduziu em 70% no consumo dos clientes.

– Mesmo fazendo entregas as pessoas estão com medo, por isso, o serviço não alterou muito. Nós também estamos com receio de trabalhar, e estamos atendendo um cliente por vez, além de usarmos máscara e álcool em gel. Preocupado com o vírus, solicitei aos funcionários que moram longe e aos mais idosos para ficarem em casa por alguns dias até definirmos sobre as férias deles – concluiu.

Por Júlio Amaral