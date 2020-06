Adolescente é apreendida com drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de junho de 2020, 10:18 horas

Barra Mansa – Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida nessa sexta-feira (12), por policiais militares em Barra Mansa. Ela foi flagrada com uma sacola contendo 161 cápsulas de cocaína, na Rua José Alves Teixeira, no bairro Getúlio Vargas.

Segundo os PMs, a menor disse que trabalhava para um traficante, mas ela não revelou o nome do suspeito. Ainda de acordo com a polícia, a adolescente também informou aos agentes o local onde os entorpecentes eram embalados e separados para distribuição, o que levou a PM a estourar uma refinaria no bairro.

Na casa, foram apreendidos 65 mil cápsulas vazias, três frascos de um produto químico e um copo de liquidificador usados na fabricação das drogas. Levada para a 90 DP, a jovem passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.