Adolescente é flagrada com 27 tabletes de maconha na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 09:04 horas

Apreensão aconteceu durante Operação Tamoio II, em fiscalização de combate ao narcotráfico realizada por equipe do Grupo de Operações com Cães PRF, no km 227

Piraí – Uma jovem, de 17 anos, foi apreendida pela PRF na tarde de segunda-feira, 22, por suspeita de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu durante Operação Tamoio II, em fiscalização de combate ao narcotráfico realizada por equipe do Grupo de Operações com Cães PRF, no km 227 da Dutra, em Piraí.

De acordo com a PRF, um ônibus da São Paulo (SP) x Fortaleza (CE) foi abordado. Durante buscas, três cães especialistas no faro de drogas, armas e munições, sinalizaram para uma mala de viagem, no bagageiro do veículo. Durante revista, 27 tabletes de maconha embalados a vácuo foram encontrados dentro de uma mala.

A jovem foi identificada como proprietária da mala e alegou ter sido aliciada por integrantes do narcotráfico a levar a droga de Florianópolis (SC) até Fortaleza (CE). Ela receberia a quantia de R$ 2.000,00 pelo transporte dos entorpecentes. A menor foi apreendida e apresentada na 94ª DP (Piraí).