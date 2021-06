Adolescente é flagrado com droga no bolso da bermuda

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 08:50 horas

Vassouras – Policiais do 38º Batalhão da PM apreenderam um menor que foi flagrado com drogas na bermuda. A ação policial ocorreu nesse sábado, dia 26, na Rua Joaquim Gonçalves, no bairro Residência, em Vassouras.

Os agentes disseram que o local já é conhecido como ponto de venda de drogas. Com o rapaz foram apreendidos 30 sacolés de cocaína, R$ 30 e um celular. Por ser menor de idade, ele foi levado para a Delegacia de Vassouras, acompanhado da sua mãe.

Amarrado de cocaína

Um homem foi preso também nesse sábado, após ser abordado por policiais militares, na Estrada Valença-Rio das Flores, no bairro Cambota, em Valença. Ele estava com com oito sacolés de cocaína amarrados por uma arame, que é conhecido no jargão policial como “Aranha”.

Foram apreendidos ainda R$ 90. Levado para a Delegacia de Valença, o suspeito foi indiciado por posse de drogas. Ele responderá pelo crime em liberdade.