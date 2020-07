Adolescentes são apreendidas com drogas no bairro Minerlândia

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 10:50 horas

Ambas têm 17 anos e foram flagradas pela PM com pinos de cocaína e R$ 284,00 na noite de domingo, 19; suspeitas foram encaminhadas até a 93ª DP

Volta Redonda – Duas jovens, de 17 anos, foram apreendidas por policiais militares na noite de domingo (19) em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. Com a dupla, segundo a PM, foram encontrados a quantia de R$284,00 em espécie, 41 pinos de cocaína e dois celulares. O flagrante aconteceu na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia, em uma localidade conhecida como ”Borelzinho”.

Segundo a PM, as adolescentes foram vistas em atitude suspeita, supostamente vendendo drogas no local. Em determinado momento do cerco policial, uma das jovens foi flagrada se dirigindo até um veículo abandonado, pegando algo e em seguida, fazendo a troca do material por dinheiro entre as pessoas que se encontravam no local. Durante abordagem, todo o material foi apreendido.

As jovens foram encaminhadas para a 93ª DP (Volta Redonda), permanecendo apreendidas com base no Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, pelo crime de tráfico de drogas.