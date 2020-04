Aldeia Sapukai segue sem infectados pelo Novo Coronavírus

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 11:45 horas

Angra dos Reis – AS 94 famílias que vivem na tribo indígena, Aldeia Sapukai, no distrito de Bracuí, em Angra dos Reis, seguem em isolamento e sem nenhum caso suspeito ou registrado de Covid-19. A prefeitura, junto com a Funai (Fundação Nacional do Índio), mantém o programa de envio de cestas básicas para a tribo. Um técnico do órgão federal mantém contato com os índios para acompanhar possíveis relatos suspeitos do Novo Coronavírus.

Situada a cerca de 6 km da rodovia BR-101, e cercada pela Mata Atlântica, a Aldeia Sapukai possui cerca de 500 habitantes guaranis. Acostumados a viver com a natureza e extrair da terra a alimentação e as ervas para cura, os índios de Angra dos Reis, continuam longe da contaminação do novo vírus.

Morando em casas simples, a aldeia segue com o cultivo de mandioca, batata, banana, palmito pupunha, açaí e juçara, tudo para consumo próprio. A água vem das nascentes e possibilitou a construção de uma pequena represa para criação de tilápias. Boa parte da tribo é bilíngue, mas o que prevalece é o tupi guarani.