Alerj vota hoje projeto que autoriza ultrassom morfológico em todos hospitais públicos do estado

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 10:22 horas

Rio – A Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, vota em primeira discussão, na tarde desta quarta-feira, 7, o Projeto de Lei 2.790/20, do deputado Marcelo Cabeleireiro (DC), que autoriza a realização do exame de ultrassom morfológico em todas as hospitais e maternidades públicos do estado do Rio. Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

O exame deverá ser incluído no calendário dos exames neo-natal, entre 18 e 24 semanas de gestação. Na justificativa do projeto, o deputado afirma que o exame permite detectar e identificar algumas doenças, como Síndrome de Down, Anencefalia, Hidrocefalia, Hérnia Diafragmática, Alterações nos Rins, além de anormalidades dos membros e cardiopatias congênitas.