Alunos da Faetec se destacam em provas do Enem

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 10:23 horas

Rio de Janeiro – De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), que determinam a média dos colégios públicos e particulares que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019, a Rede Faetec teve cinco unidades entre as vinte escolas públicas estaduais com melhor colocação na prova.

A Escola Técnica Estadual (ETE) João Luiz do Nascimento, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, conquistou o 7° lugar no ranking; seguida da ETE Ferreira Viana, no Maracanã, que ficou com o 8° lugar. Em 2018, as duas unidades também foram as melhores colocadas da Rede. A ETE Juscelino Kubitschek, na Zona Norte, segue na lista com o 9º lugar. O Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) levou a 17ª colocação e a ETE Santa Cruz, na Zona Oeste do estado, ficou na 20ª posição.

De acordo com o diretor da Faetec João Luiz do Nascimento, Pedro Costa, a unidade se destaca no exame há mais de uma década. “É um orgulho ter a ETE João Luiz do Nascimento como a primeira unidade da Rede no ranking do Enem por tantos anos. Trabalhamos com comprometimento. Parabenizo toda equipe gestora, onde incluo todos os servidores, além do comprometimento dos educandos. É possível ter uma escola pública de qualidade”, avalia o diretor. No município de Nova Iguaçu, a unidade ocupou a primeira colocação entre as escolas estaduais.

Aprovado no Enem 2019 e com uma vaga garantida no curso de Engenharia da Automação no Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), Felipe Barbosa, de 19 anos, afirma estar muito satisfeito com o resultado. “Os professores incentivaram muito o estudo e o preparo visando o Enem. Sempre nos ajudaram bastante, trazendo questões e dando dicas”, comemora o ex-aluno de Eletrotécnica da Faetec João Luiz do Nascimento.

Os dados podem ser consultados através do site da Folha de São Paulo, através do link https://bit.ly/394VIRh. O veículo fez o levantamento a partir das informações brutas do MEC, levando em consideração as escolas com mais de dez participantes e unidades com mais de 50% de total de alunos que fizeram a prova.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, mesmo com as adversidades da pandemia, as expectativas para o próximo ENEM são positivas. “A nossa trajetória de bons resultados nos últimos anos mostra que temos uma rede forte e que é referência no estado. Certamente a pandemia nos impôs algumas limitações e questões que precisaram ser adaptadas, mas trabalhamos incansavelmente para dar o suporte necessário para os nossos alunos. Ver a FAETEC em destaque nesse ranking é motivo de muita alegria, pois levamos um ensino público gratuito e de excelência para a população. Desejo sucesso para os estudantes que farão o exame no próximo mês”, disse o secretário.

Histórico de bons resultados

A Faetec, ao longo dos anos, acumula bons resultados no Enem. Na avaliação de 2018, das dez unidades públicas do estado do Rio de Janeiro com melhor colocação no exame, sete foram escolas técnicas da Rede. As ETEs João Luiz do Nascimento e Ferreira Viana conquistaram o 2° lugar e o 3° lugar, respectivamente. Quando ampliado o ranking das 20 melhores posicionadas no Estado, o número de escolas da Fundação subiu para 13.

Para o presidente da Faetec, João Carrilho, a preparação esse ano voltou-se às ferramentas digitais. “Visando auxiliar os alunos do 3º ano, a Faetec tem proposto atividades remotas específicas para os estudos daqueles que pretendem prestar o Enem, o que pode ser verificado no http://faetecead.blogspot.com. No canal, encontra-se disponibilizado uma seção de fomento denominado ‘Dicas para o Enem’, com links de acesso a simulados, bancos de questões objetivas, testes rápidos, etc” orienta João Carrilho, presidente da Faetec.