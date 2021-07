Alunos da rede municipal de Angra receberão kit alimentar

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 08:50 horas

Mais de 22 mil kits serão entregues aos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental da EJA

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega de kits de alimentação escolar para todos os estudantes regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino. A ação atenderá mais de 22 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na tarde desta sexta-feira, 16, o prefeito Fernando Jordão, acompanhado do secretário de Educação, Paulo Fortunato, e dos vereadores Titi Brasil e Branco, acompanhou algumas entregas na Escola Municipal Prefeito José Luiz Reseck e no Cemei Sérgio Louzada, ambas no bairro do Frade.

– Esta é a primeira remessa de kits que estamos entregando a cada aluno matriculado na rede municipal. Haverá uma segunda entrega. Nosso objetivo é reduzir o impacto que a pandemia de coronavírus tem causado na vida das famílias – frisou o prefeito.

Os pais dos alunos demonstraram a satisfação por receber os kits. Entre eles estava a doméstica Alessandra da Silva, mãe do Kaleby da Silva, de 8 anos, que está no 3º ano. ”Este kit é uma ajuda muito grande para a nossa família, principalmente neste período difícil da pandemia”, destacou a mãe.

Segundo o secretário de Educação, serão aproximadamente 240 toneladas de alimentos distribuídos nesta primeira remessa.

– Ciente da relevância da alimentação escolar e do impacto da ausência dessa na vida dos estudantes durante a pandemia, iniciamos as primeiras entregas. Os kits foram elaborados pela equipe técnica de alimentação escolar da Secretaria de Educação e seguem as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e contém itens alimentares que possam garantir às necessidades nutricionais dos estudantes – explicou Paulo Fortunato.

A ação está sendo custeada por recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que é administrado e gerido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. A retirada dos kits será diretamente nas Unidades de Ensino, onde o estudante

encontra-se matriculado, conforme cronograma específico a ser divulgado por cada uma, respeitando os protocolos

sanitários vigentes. ”Esse kit vai ajudar muito a minha família, por isso somos gratos à Prefeitura”, agradeceu Juliana Cristina, mãe do aluno Richard Rodrigues, de 6 anos.