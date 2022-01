Alunos do Verbo Divino apresentam projeto na FEBRACE

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2022, 17:14 horas

Grupo do Ensino Médio é um dos finalistas da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

Os alunos Sérgio Augusto Schuaba e Maria Rita Morais, do Ensino Médio do Colégio Verbo Divino, participaram na quarta-feira, 12 de janeiro, da rodada de avaliações on-line da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Eles apresentaram o projeto “Lançamento Vertical com Utilização de Canhão”, parte do Itinerário Formativo da 1ª Série do Ensino Médio em 2021.

O projeto, que é o único do Sul Fluminense, foi inscrito pelo professor de Física, Marco Antônio e, depois de uma seleção entre inscritos de todo o país, o grupo do CVD ficou entre os 500 finalistas, escolhidos por profissionais de universidades, como a USP, e centros de pesquisas. No estado do RJ, apenas 29 iniciativas foram selecionadas.

“Eles mostraram domínio do assunto e explicaram tudo com propriedade, tenho certeza de que podemos passar para a próxima fase”, comentou o professor. Dentre os finalistas, 70 projetos serão escolhidos para uma mostra presencial no campus da Universidade de São Paulo, em março.

A FEBRACE é um movimento criado para estimular a cultura investigativa, a criatividade, a inovação e o empreendedorismo na Educação Básica. O projeto que representou o Verbo Divino consiste na construção de um lançador caseiro para arremessar uma porção de batata pelos ares. O objetivo é calcular a velocidade de lançamento e a altura máxima atingida. A equipe analisa o tempo em que o projétil permanece no ar e coloca em prática fórmulas e conceitos aprendidos em sala de aula. O projeto original conta também com os alunos Pedro Araújo, Giovanna Santana e Lara Marcelino.

Para a diretora escolar do CVD, Flavia Gonçalves Real, a participação dos alunos na feira comprova a qualidade do ensino do colégio e já é um resultado prático do Novo Ensino Médio, implantado no ano passado. “É muito gratificante ver essa ideia chegar tão longe. Antecipar o Novo Ensino Médio foi uma decisão ousada, mas desenvolvida com muita competência por toda a equipe. Com isso, em 2022, estamos um passo à frente na implantação desse novo sistema. Ser finalista da FEBRACE demonstra que construímos uma base sólida desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental e consolidando a caminhada no Ensino Médio, com uma formação humana, espiritual, social e profissional”, disse a diretora.

Rotina de Conquistas – Sequência de conquistas!

Chegar à final da FEBRACE é mais uma das várias conquistas de alunos do Verbo Divino. Além de estar sempre em primeiro lugar no ranking do Enem, em Barra Mansa, o CVD apresenta excelentes resultados nos principais vestibulares e processos seletivos do país, fruto de uma equipe preparada e da excelência da parceria com o Sistema Poliedro.

E, em novembro de 2021, um troféu a mais para a coleção: Raphaela Machado Campos Lopes, da 3ª série do Ensino Médio, foi a vencedora do Redação Nota 10, concurso cultural da TV Rio Sul, afiliada da Globo, no sul do estado do RJ. O tema da redação foi “Combate à Cultura do Cancelamento no Brasil”, e uma banca de cinco professoras examinou os 462 textos inscritos. Raphaela foi a única com nota 10 em todos os quesitos. Como prêmio, levou para casa um notebook, um headphone, uma caneca térmica, além de certificado e troféu. “Estou muito feliz com esse prêmio, me mostra que com foco e determinação, eu consigo alcançar meus objetivos”, disse a estudante.

Para conhecer melhor a estrutura e a proposta pedagógica do Colégio Verbo Divino, acesse https://www.cvdonline.com.br. Você também pode clicar aqui, fazer a sua inscrição para 2022 e se tornar parte dessa família de sucesso. Se é importante para a vida, o Verbo Divino prepara!