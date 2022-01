Angra atinge média de 3 mil vacinações contra a Covid-19 por dia

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2022, 12:52 horas

Um aumento significativo depois da publicação do Decreto Municipal nº 12.448

Angra dos Reis- Subiu de 800 para 3 mil a média diária de vacinação contra a Covid-19 em Angra dos Reis. Essa meta foi alcançada depois da publicação do Decreto Municipal nº 12.448, no dia 12 de janeiro, que determina a exigência do comprovante vacinal para a entrada em locais como repartições públicas, supermercados, shoppings, bancos e casas lotéricas.

Essa foi a medida estabelecida pelo prefeito Fernando Jordão e sua equipe técnica para incentivar a vacinação da população e conter o avanço da covid-19, reduzindo o número de internações e das formas mais graves da doença entre os moradores.

Para se ter uma ideia, só neste sábado (15), 2.500 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, número alcançado pela Secretaria de Saúde no começo da campanha vacinal, no ano passado.

As primeiras e segundas doses e a de reforço foram disponibilizadas no CEM Centro, CEM Japuíba, CEM Jacuecanga, CEM Parque Mambucaba, ESF Bracuí e no Shopping Piratas. A segunda dose da Janssen no CEM do Centro e Parque Mambucaba.

A intenção da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, é que toda a população tenha cobertura vacinal completa para se precaver de um estágio mais grave da infecção pelo vírus.

A vacinação volta a ser ofertada de terça a sábado, das 9h às 16h, nos CEMs e UBS do Bracuí e, de terça a sexta, também das 9h às 16h, no ESF Frade Praias.