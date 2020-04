Angra dos Reis terá barreiras sanitárias para veículos no feriadão

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 20:49 horas

Angra dos Reis– O município irá instalar novamente barreiras sanitárias para veículos nas entradas da cidade, durante o feriado do Dia do Trabalhador, comemorado no 1º de maio, nesta sexta-feira. Com o feriado prolongado, o objetivo é reduzir a infecção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Angra dos Reis.

A ação, coordenada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, com o apoio de agentes de Trânsito e policiais militares do Proeis, vai impedir a entrada de carros emplacados em outras cidades ou que o motorista não comprove ser morador de Angra.

A medida, porém, não é válida para as atividades de transporte de cargas e mercadorias e pessoas que comprovem trabalhar em Angra dos Reis, informou a prefeitura.

– Quem desrespeitar as barreiras estará sujeito a responder judicialmente aos crimes elencados nos artigos 268 – infração de medida sanitária preventiva – e 330 – crime de desobediência – do Código Penal, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas – disse em nota a prefeitura.