Angra dos Reis terá três UPP’s e batalhão da PM deve deixar o Perequê

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 18:18 horas



Angra dos Reis – Uma videoconferência entre autoridades de Angra dos Reis e o governador Wilson Witzel definiu que a cidade contará em breve com três Unidades de Polícia Pacificadora. Os bairros escolhidos são: Frade, Belém e Camorim Grande. A conferência foi realizada na tarde desta segunda-feira, dia 23, e definiu ainda que a sede do 33º Batalhão da Polícia Militar deixará o Parque Mambucaba, antigo Perequê, com destino ao Centro da cidade.

De acordo com informações das forças de segurança locais, os três bairros escolhidos para sediar as UPPs abrigam também as lideranças das duas facções criminosas que nos últimos anos disputam o comando do tráfico de drogas na cidade. O Parque Mambucaba deve ganhar um estacamento ostensivo da polícia, como forma de amenizar a saída da sede do batalhão.