Angra dos Reis vacina moradores sem comorbidades com idades entre 50 a 59 anos

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 07:57 horas

Angra dos Reis – A cidade inicia a vacina contra Covid-19 a partir desta terça-feira, 8, para moradores sem comorbidades, com idades entre 50 a 59 anos. A primeira fase desta nova etapa será realizada de 8 a 23 de junho. As doses serão aplicadas nos Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Centro, Japuíba, Jacuecanga e Parque Mambucaba.

O atendimento será das 9h às 11h e das 13h às 16h. Nestes locais, não há necessidade de agendamento. O morador a ser vacinado deve levar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Também haverá atendimento nas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) espalhadas pela cidade, desde que seja feito agendamento prévio por telefone ou presencialmente.

Confira

Terça-feira (8)

Pessoas de 59 anos

Quarta-feira (9)

Pessoas de 58 anos

Quinta-feira (10)

Pessoas de 57 anos

Sexta-feira (11)

Pessoas de 56 anos

Terça-feira (15)

Pessoas de 55 anos

Quarta-feira (16)

Pessoas de 54 anos

Quinta-feira (17)

Pessoas de 53 anos

Sexta-feira (18)

Pessoas de 52 anos

Terça-feira (22)

Pessoas de 51 anos

Quarta-feira (23)

Pessoas de 50 anos