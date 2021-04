Angra oferta cursos gratuitos para servidores

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 08:00 horas

Angra dos Reis – A Escola de Gestão Pública da Secretaria de Administração, prepara um novo curso online, gratuito, para os servidores públicos a ser realizado em maio. O objetivo é promover a otimização dos fluxos e rotinas de trabalho a partir da elaboração de um planejamento. Â

A programação prevê a realização de cinco aulas virtuais, com duração de uma hora cada, sempre às segundas-feiras, às 19h,  via Google Meet. Os encontros ocorrerão nos dias 10, 17, 24 e 31 de maio de 2021. O link para acesso ao encontro virtual será divulgado aos inscritos nas datas de realização das aulas, com algumas horas de antecedência, através de e-mail e WhatsApp.

Os servidores interessados devem fazer suas inscrições pelo email egp.pmar@angra.rj.gov.br, informando o nome completo, matrícula, setor de trabalho e número de WhatsApp, caso possua. O campo assunto do email deve ser preenchido com a seguinte frase: Inscrição Planejamento Participativo 2021.

Para tirar dúvidas ou solicitar mais informações basta entrar em contato com a Escola de Gestão Pública de Angra pelo telefone (24) 3365-4651 ou enviar um  e-mail.