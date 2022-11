Angra recebe primeiro cruzeiro da temporada - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 20:45 horas

Número esperando de embarcações é 70, cada um com mais de três mil turistas

Angra dos Reis – O primeiro navio de cruzeiro da temporada 2022/23, o MSC Fantasia, chegou a Angra dos Reis com 3.216 turistas. Até abril de 2023, o município receberá 70 navios. A prefeitura e a TurisAngra montaram uma estrutura no Cais de Santa Luziapara receber os visitantes. O próximo transatlântico irá ancorar no centro de Angra no dia 14 de novembro.Os navios vão ficar ancorados próximo ao Centro, das 9h às 19 horas.

De acordo com o presidente da TurisAngra, Marc Olichon, até o fim da temporada, em abril de 2023, o município deve bater o recorde de 70 navios parando no continente e na Ilha Grande. Isso vai garantir a chegada de mais de 210 mil pessoas e uma injeção de R$ 120 milhões na economia da cidade, sendo cerca de R$ 3, 4 milhões só neste fim de semana.

-Vamos receber, só neste domingo e segunda, dois navios com visitantes que vão movimentar todo o elo turístico da cidade, incluindo passeios, bares, restaurantes, lojas, serviços de transporte, entre outros. Isso é muito bom para a economia da cidade, levando em consideração o Estudo da FGV de que cada turista gasta, em média, R$ 500 – observa o presidente, ao acrescentar que os navios repassam ao município o valor de R$ 12,19, por passageiro, referente a taxa de desembarque.

Conforme garante Olichon, a expectativa para o último feriado prolongado do ano é a de que o turismo volte a se fortalecer.

-O município está trabalhando para que o turismo seja bom e ordenado tanto para visitantes quanto para os empresários. A expectativa sempre é grande, pois cada desembarque serão quatro mil pessoas chegando de uma só vez. A cidade está há dois meses se preparando para recebê-las- finalizou o presente da TurisAngra.