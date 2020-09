Aplicação de asfalto entra em fase final na Vila dos Remédios, em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 16:47 horas

Barra Mansa– O asfalto nas ruas A e Barros Viana, na Vila dos Remédios, em Floriano, entrou na fase final de aplicação. Com a previsão de ser concluído ainda nesta semana, o local receberá o total de 2,2 quilômetros do material. A via também já recebeu quebra-molas em alguns locais estratégicos.

A próxima etapa será a demarcação nos demais pontos e a pintura das vias. Toda massa asfáltica utilizada foi produzida na usina da Secretaria de Manutenção Urbana com matéria prima cedida pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ).

O secretário de Manutenção Urbana de Barra Mansa, Luiz Gonzaga, falou sobre o serviço.

– Acreditamos que ainda nesta semana conseguiremos finalizar essa etapa de asfaltamento da Vila dos Remédios. Ainda estamos aguardando 300 metros do material que o DER irá nos fornece, mas enquanto isso, nossos homens seguem trabalhando na localidade – disse.

Sobre a qualidade do material, Luiz Gonzaga precedeu. “Os moradores do distrito esperam por muitos anos diversas melhorias, uma dela é esse asfalto. Por isso estamos fazendo tudo com muito carinho e qualidade para que seja durável e de fácil manutenção”, concluiu o secretário.