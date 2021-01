Após casos positivos de Covid-19, Detran fecha posto de vistorias em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 19:02 horas

Unidade, localizada na Avenida Francisco C. Torres, será reaberta no dia 13, após higienização do local

Volta Redonda – O posto de Vistoria do Detran em Volta Redonda ficará fechado por uma semana, após a comprovação de casos de Covid-19. A unidade, localizada na Avenida Francisco C. Torres, 1.135, será reaberta no dia 13 de janeiro, após higienização do local.

Os usuários agendados para este período poderão retornar ao posto nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento.

Para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas, e o departamento reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade.

O Detran pede para que, caso seja imprescindível, que a pessoa compareça ao posto sempre com agendamento prévio, usando máscara de proteção e sem levar acompanhantes.