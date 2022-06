Após obras e reformas, Ilha São João volta a abrigar eventos em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 09:43 horas

Depois de acolher Congresso Eucarístico em junho, local terá encontro de motociclistas no fim de semana

Volta Redonda – A Ilha São João, em Volta Redonda, vem passando por serviços de manutenção e obras de reforma, que possibilitaram a volta da realização de eventos culturais, religiosos e de entretenimento no local. O acesso pelo portão principal já foi retomado, sem prejuízo ao espaço de lazer inaugurado em 2020 e que alterou as características e finalidades pensadas para a Ilha desde sua origem. Da mesma maneira, banheiros públicos foram reformados e o pavilhão vem ganhando nova iluminação.

“Retiramos a terra que foi jogada na frente do portão principal e fizemos um acesso ao pavilhão, sem que a praça construída na Ilha em 2020 fosse prejudicada. Mostramos que é possível a convivência de todas as tendências pensadas para a Ilha São João. Os banheiros foram reformados e estamos arrumando a manutenção. É um esforço conjunto de vários setores da Prefeitura para o resgate deste espaço, em benefício de toda a população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O primeiro grande evento realizado na Ilha São João, desde o processo de retomada do espaço, foi o encerramento do III Congresso Eucarístico da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, da Igreja Católica, no dia 16 de junho. Graças à possibilidade de permitir uma ventilação privilegiada, na ocasião foi programada a apresentação do Padre Antônio Maria e da Irmã Greice, além de uma Santa Missa para promoção da primeira Eucaristia a mais de 300 crianças vindas de todas as cidades alcançadas pela diocese.

Já neste fim de semana, nos dias 1º, 2 e 3 de julho (sexta, sábado e domingo), vai ser reeditado o tradicional Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas. O evento é uma parceria da Prefeitura de Volta Redonda com o Falcões de Aço Moto Clube. A volta dos eventos na Ilha São João é um pedido feito por diversos setores da sociedade e uma agenda está sendo atualizada, a partir do contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).

O prefeito afirmou, no entanto, que as obras e melhorias seguirão ocorrendo no local, inclusive no ginásio e nas demais dependências do complexo da Ilha São João.

“Vamos atuar para melhorar cada vez mais a Ilha São João. Não tem como a gente fazer tudo de uma vez, mas estamos trabalhando muito para resgatar todos os espaços de nossa cidade que ficaram abandonados ou subutilizados. Temos um longo trabalho a fazer, mas estamos conseguindo avançar muito nesses 18 meses do novo governo”, disse.