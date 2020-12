Ar-condicionado pega fogo e causa princípio de incêndio na Santa Casa de Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 16:59 horas

Angra dos Reis- Um princípio de incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (14), na Santa Casa de Angra dos Reis, unidade de saúde referência no tratamento da Covid-19, no município.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e o local precisou ser isolado, na Rua Doutor Coutinho, no Centro. Ninguém ficou ferido. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, em nota, que houve um incêndio em um aparelho de ar-condicionado no quarto de descanso.

“No momento, não havia ninguém no local. A situação já foi controlada e nenhum paciente foi prejudicado”, finaliza a nota da prefeitura.