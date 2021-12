Áreas de lazer ganham brinquedos adaptados para crianças com deficiência

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 12:23 horas

Resende – Mais quatro praças estão sendo beneficiados com a instalação de brinquedos adaptados para crianças que possuem deficiência: praça do Parque Embaixador, área de lazer Parque Minas Gerais, Ginásio Alegria e na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no bairro Jardim Aliança.

Nesta primeira etapa, as equipes montam quatro kits com balanço, gangorra e gira-gira, equipados e adaptados para as crianças que possuem alguma deficiência.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destaca que Resende foi pioneira neste tipo de acessibilidade na região.

-Este importante projeto de implantação de brinquedos adaptados teve início com o Parque Tobogã, no bairro Vila Julieta. Os brinquedos são pensados e cuidadosamente preparados para garantir a segurança das crianças. Além disso, cada brinquedo possui características específicas que ajudam no desenvolvimento da criança e promove a socialização e a diversão – disse Diogo Balieiro Diniz.