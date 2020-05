Asfaltamento nos bairros Piteiras e Boa Sorte deve ser concluído nesta semana

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 15:05 horas

Barra Mansa- O asfaltamento segue em ritmo avançado nos bairros Piteiras e Boa Sorte e a previsão de entrega deve ocorrer ainda nesta semana. Os serviços foram iniciados no último dia 4, com pavimentação, rebaixamento do solo, drenagem e colocação da massa asfáltica. A melhoria está sendo feita próxima à curva do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

De acordo com o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, o principal objetivo do investimento é garantir melhor acesso e aumentar a segurança na localidade.

– Essa pavimentação vai facilitar o trânsito de carretas, dando segurança para os pedestres e motoristas. Com o serviço de drenagem, evitaremos o alagamento e, com isso, o asfalto vai durar mais. Nos próximos dias serão concluídos vários serviços de asfaltamentos – disse Drable.