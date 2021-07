Atuação da força-tarefa no fim de semana visitou 63 locais com saldo de duas notificações e uma autuação

Matéria publicada em 5 de julho de 2021, 13:26 horas

Volta Redonda- Mantendo a sua rotina de ações, a força-tarefa de Volta Redonda realizou entre sexta-feira, dia 2 até o domingo dia 4, um total de 63 visitas locais, resultando em duas notificações e uma autuação.

Entre os bairros pelos quais a força-tarefa passou estão: Aterrado, Aero Clube, Parque das Ilhas, Voldac, Retiro, Ponte Alta, Monte Castelo, Vila Santa Cecília, São Geraldo, Ilha Parque, Siderlândia, Colina, Água Limpa, São João, Jardim Amália, Morada da Colina, Conforto, Belmonte, São Luiz, Vila Americana e Casa de Pedra.

Em seu trabalho de fiscalização, a força-tarefa conta com a atuação de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

A diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas e Sociais, Elisângela Almeida, lembrou que pelo fato de muitos bares estarem fechados neste fim de semana, o desrespeito às medidas restritivas foi menor. No entanto, alguns episódios de aglomeração foram registrados e tiveram que ser dispersos pela força-tarefa, principalmente na Praça da Colina.

Denúncias

Além da rotina de fiscalização, a força-tarefa atua através de denúncias. Em caso de aglomeração de pessoas e festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.