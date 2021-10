Aula inaugural do “Projeto Capacita” terá ciclo de palestras

Matéria publicada em 30 de outubro de 2021, 08:43 horas

Itatiaia – A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda realiza na próxima quinta-feira, dia 04, a aula inaugural dos novos cursos do projeto Capacita. O evento, aberto ao público e aos alunos do projeto, acontecerá, a partir das 18h, na Quadra de Esportes do Colégio Pedro de Souza Rangel, no bairro Vila Odete.

A palestra “Produtividade: se fosse fácil todo mundo faria”, será ministrada pelo Master Coach e Analista Comportamental Djalma Magalhães e a palestra “Águia voa com Águia”, terá à frente a Empresária e Diretora Executiva do Grupo Itec, Josiane Lopes.

– Nós pensamos que é oportuno logo nas primeiras semanas de aula do Projeto CapacITA abraçarmos, acolhermos e darmos as orientações necessárias aos alunos do projeto. É um momento também de ampliarmos nossos conhecimentos e, para isso, estamos fazendo uma programação que vai agregar na vida profissional dos nossos alunos com duas palestras de extrema relevância. É uma aula inaugural que poderá também ser feita na modalidade online e garantirá tantos aos presentes quantos aos conectados, certificado de participação – afirmou o secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Felipe Santos.