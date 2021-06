Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 18:41 horas

Trânsito sofrerá alterações; previsão é que o trabalho seja concluído no mesmo dia

Volta Redonda – A Avenida Gustavo Lira, no Centro, será parcialmente interditada na esquina com a Avenida São João, neste domingo, dia 20. A interdição vale a partir das 7h e foi solicitada para realização de obras de manutenção.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), em parceria com o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), fará uma abertura na via, onde ocorre desde o ano passado o afundamento de asfalto, comprometendo a fluidez no trânsito e colocando veículos e pessoas em risco.

A previsão, segundo a subsecretária de obras da SMI, Poliana Aparecida Moreira Gama, é que o serviço seja concluído no mesmo dia. “O objetivo da obra é averiguar o que está danificando a via, por isso, também estamos trabalhando em conjunto com o Saae, porque uma das manilhas de água pluvial e esgoto, que passam no local podem estar desgastados”, disse.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) vai atuar na interdição das avenidas Gustavo Lira e São João. Os veículos deverão acessar a Avenida Getúlio Vargas sentido Jardim Amália para o retorno.