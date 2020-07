Avenida Presidente Kennedy receberá obras de drenagem nesta terça-feira

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 20:22 horas

Barra Mansa– A Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, receberá nesta terça-feira, dia 07, obras de implantação do novo sistema de drenagem. Os serviços acontecerão na altura do Ilha Clube e visam acabar com os alagamentos que ocorrem na região. Haverá interdição parcial da via para trânsito de veículos a partir de quarta-feira, dia 08.

A Prefeitura de Barra Mansa informou que as obras serão divididas em duas etapas. A primeira contemplará da altura do Ilha Clube até a Praça das Nações Unidas. Já a segunda, seguirá sentido Vila Orlandélia. Ao todo, serão 100 metros de obra e contará com a implantação de 67 manilhas.

Luiz Gonzaga, secretário municipal de Manutenção Urbana, comentou que as obras serão feitas visando não trazer transtornos aos motoristas.

– Vamos trabalhar para evitar interromper ou atrapalhar o fluxo dos veículos, mas precisaremos contar com a compreensão da população para que o serviço flua de forma rápida e com qualidade – disse Gonzaga, acrescentando que a previsão para o término do serviço é de 30 dias.

O secretário ainda disse que antes de definir a data de início desta intervenção, foi preciso um estudo da área.

– Cumprimos com todos os protocolos de segurança possíveis para analisar a área, a fim de conseguir efetuar um serviço com longa durabilidade, que garanta um resultado satisfatório e que acabe com esse antigo problema de alagamento no Ano Bom – completou.