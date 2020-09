Bairro Santa Maria II ganha Unidade Básica de Saúde da Família

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 19:05 horas

Barra Mansa- Foi entregue aos moradores do bairro Santa Maria II a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), na noite desta sexta-feira, dia 04. A unidade, que conta com quatro salas, uma recepção, copa e dois banheiros vai começar a funcionar nesta terça-feira, dia 08, ofertando à população atendimento clínico, pediátrico, fisioterapia, nutrição, assistência social, psicologia, agente comunitário e enfermagem.

A UBSF fica localizada na Rua Renata Bello, número 784, e contará com sete profissionais fixos, que atuarão de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, como explicou a responsável pela unidade, Letícia Leal.

– Com certeza os moradores do bairro ganharam muito com esse investimento. Aqui atuaremos visando sempre oferecer a melhor qualidade possível no atendimento. Há muitos anos eles aguardam a unidade e trabalhar com esse foco é o mínimo que podemos fazer – disse.

A Prefeitura de Barra Mansa informou que o imóvel passou por diversas adaptações até a sua entrega e pretende agilizar a construção da UBSF que já está com o projeto em fase de elaboração. O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, fez questão de reforçar o trabalho que a prefeitura tem realizado, principalmente em benefício a qualidade de vida da população.

– Esse é mais um bairro que nunca teve serviço de saúde e agora está sendo contemplado. Apesar de ser provisório a unidade conta com todo o serviço informatizado dentro dos protocolos – disse.

Sérgio ainda anunciou a implantação de mais duas unidades de saúde em Barra Mansa. “No fim deste mês iremos inaugurar o UBSF Nova Esperança e em noventa dias, aproximadamente, o do Ano Bom. Com isso teremos mais de 40 unidades de saúde. Essa é mais uma conquista que nos comprometemos com Barra Mansa e cumprimos”, completou o secretário.

Moradora do bairro há 38 anos, a comerciante local, Rosemeri Moreira, celebrou o investimento e ressaltou o tempo que a comunidade aguarda a chegada da UBSF.

– Estamos muito felizes de ver que um desejo tão antigo da comunidade se concretiza. Antes tínhamos que ir até o Vila Ursulino para garantir atendimento, agora temos o nosso próprio posto. Hoje sem dúvida temos motivo para celebrar – celebrou a senhora.