Bairros recebem serviços de higienização e manutenção do Saae Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 16:15 horas

Barra Mansa– Os serviços de higienização contra o coronavírus e manutenção em geral nas vias públicas continuam no município. Nesta segunda-feira, dia 19, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), esteve nos bairros Vila Nova, Ano Bom, Cotiara, Centro, Roberto Silveira, Saudade, Barbará, Vila Nova, Bom Pastor, Vale do Paraíba e Getúlio Vargas. Os locais receberam higienização de bueiros, pintura de meio fio e roçada, além da coleta de volumosos e de entulho.

De acordo com o diretor executivo do SAAE-BM, Fanuel Fernandes, ao decorrer da semana, as equipes continuarão prestando serviços em outros pontos do município. “A nossa meta é fazer as nossas ações alcançarem todo o município. É importante lembrar que os nossos funcionários estão seguindo os protocolos contra o novo coronavírus, utilizando máscara, álcool gel e respeitando o isolamento social”, afirmou.