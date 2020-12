Bares e restaurantes de Barra Mansa poderão funcionar até as 23 horas com 60% da capacidade de ocupação

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 09:07 horas

Decreto publicado nesta semana já está em vigor até o dia 15 de janeiro de 2021

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa divulgou novas restrições para bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres para evitar aumento do número de casos de Covid-19 no município. A medida entrou em vigor no último dia 15 e continuará pelos próximos 30 dias.

Segundo o decreto assinado pela vice-prefeita, Fátima Lima, o horário de funcionamento ficará restrito até as 23 horas e poderão ser utilizadas 60% das mesas do estabelecimento.

Estabelecimentos com capacidade para mais de 40 pessoas deverão aferir as temperaturas de clientes, não podendo entrar no local aqueles com febre. Está proibido aos bares e restaurantes servir consumidores para consumo em calçadas e a colocação de mesas em calçadas, mesmo que o estabelecimento tenha autorização anterior do poder público.

Clientes não poderão permanecer em pé dentro dos estabelecimentos. Os locais devem disponibilizar álcool 70°, preparações antissépticas ou sanificantes de efeito similar. O uso de máscaras é obrigatório para proprietários, funcionários e colaboradores.

O estabelecimento que for flagrado desrespeitando as medidas de restrição, prevenção e distanciamento será fechado pelo período de sete dias pela fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública.