Barra do Piraí recebe sprays com álcool para combate a Covid-19

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 08:28 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí recebeu a doação de kits de higienização e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da empresa Brasilata – do ramo de confecções de latas. O município recebeu dois mil frascos de álcool 70% aerossol de 400 ml cada. Esta foi a terceira doação realizada pela empresa com o objetivo de ajudar os profissionais da saúde pública no combate à COVID-19.

De acordo com o gerente de produção industrial e responsável pela unidade de Barra do Piraí, Antonio Nicolau Carneiro, o trabalho seguiu a linha de responsabilidade social da Brasilata. A empresa que está em processo de ampliação passará a funcionar no parque industrial no distrito da Califórnia, com investimentos na ordem de R$ 70 milhões, gerando 250 novos empregos.

Líder na produção brasileira de latas de aço, a Brasilata S/A Embalagens Metálicas está presente em cinco estados (Recife PE, Rio Verde – GO, Estrela – RS, Barra do Piraí – RJ e no bairro do Castanho, em Jundiaí – SP. Há mais de 60 anos de atuação, ela cria, testa e analisa seus produtos em centros de referência mundial.

“Nossa preocupação está além do comércio de nossos mix de produtos. E, chegar a Barra do Piraí já mostrando o nosso trabalho de responsabilidade social demonstra que estamos preocupados com o futuro da sociedade. E o elo com o Poder Público se dá desta maneira. É a primeira parceria de muitas que virão”, frisou Nicolau, acompanhado pela coordenadora tributária da Brasilata, Silvana Aparecida Carneiro.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wagner Aiex – que estreitou esta doação junto à direção da Brasilata –, o momento se faz “importante para a junção de forças no combate à pandemia”. Aiex relembrou o atual cenário da pandemia e a estratégia de Barra do Piraí na geração de emprego e renda.

“Montamos uma estratégia para colocar o município no cenário de geração de emprego e renda, antes deste momento. Daí, nós fechamos a vinda das metalúrgicas MOR e Brasilatas para cá. E mostramos que é possível caminhar. Havia esperança de que daria certo, pelos investimentos propostos por ambas. E, me meio à incerteza, vieram a crença de que poderíamos vencer este período com emprego”¸ frisa Aiex, agradecendo ao apoio da Brasilata na distribuição dos aerossóis.