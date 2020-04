Barra do Piraí tem mais quatro casos da Covid-19 e total chega a 19

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 08:46 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou mais quatro casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus, que desenvolveram a Covid-19. Com isso, a cidade tem agora 19 pessoas infectadas pelo vírus.

O boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira (27), mostra ainda que 43 casos suspeitos foram descartados e que há apenas uma internação na cidade pela doença. Barra do Piraí ainda tem 73 casos sob suspeita e quatro óbitos, mas conta oito pessoas recuperadas da covid-19.