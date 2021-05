Barra do Piraí vacina moradores com comorbidades a partir dos 30 anos

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 09:16 horas

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Saúde amplia vacinação do grupo de comorbidades que, a partir desta segunda-feira, 31, atenderá pessoas com idades acima de 30 anos. Poderão tomar a primeira dose da vacina moradores com doenças previstas pelo Ministério da Saúde.

A vacinação será no Posto de Saúde Albert Sabin, no bairro Nossa Senhora de Santana, das 8 às 15 horas. Para receber a dose da vacina é preciso apresentar receita ou laudo médico, com indicações da doença, documento de identificação e comprovante de residência.