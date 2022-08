Barra Mansa abre inscrições para ‘Rodada de Negócios’

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 12:21 horas

Barra Mansa – Estão abertas as inscrições para mais uma edição da ‘Rodada de Negócios’, que dessa vez vai acontecer em Barra Mansa, no dia 22 de agosto. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro (SEDEERI). O evento será realizado das 9h às 13h (Rodada de Negócios) e das 14h às 18h (Rodada de Crédito), no Sesc, que fica na Avenida Tenente José Eduardo, n° 560, no bairro Ano Bom.

A Rodada de Negócios faz parte do programa Compra RJ, que tem o objetivo de criar oportunidades para que micros, pequenas, médias e grandes empresas tenham acesso a grandes compradores (públicos e privados), incentivando a comercialização de produtos e serviços fluminenses. Além disso, os empresários também poderão ter acesso a crédito com taxas exclusivas.

Todas as Rodadas de Negócios do programa Compra RJ são gratuitas e apenas empresas com CNPJ, DAP, NIRF e RGP registradas no Estado do Rio de Janeiro podem participar.

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://forms.office.com/r/NivY3xf4dn.