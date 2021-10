Barra Mansa cancela eventos por conta das chuvas

Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 07:59 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa informou que a inauguração das obras de reforma do Palácio Barão de Guapy, que estava agendada para esta segunda-feira, 11, foi remarcada para sexta-feira, 15, às 18h30.

Outro evento com data remarcada é a Corrida Pais e Filhos, prevista para esta terça-feira, 12, no Parque Centenário, que foi reagendada para domingo, 17, às 8h. Ambos os eventos foram adiados por motivo de previsão de chuva no município.