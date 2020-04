Barra Mansa cria canal de comunicação para informar sobre o coronavírus

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 18:17 horas

Barra Mansa– A Secretaria Municipal de Saúde criou um canal de comunicação através de telefones e aplicativo para informar à população sobre o novo coronavírus. Evitando dessa forma, que os moradores se desloquem até os hospitais em busca de esclarecimentos sobre a doença.

Através dos telefones (24) 99998-6495 ou 99943-4918 é possível esclarecer dúvidas sobre a doença e suas principais formas de contágio. O atendimento acontece de 8h às 20h, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados, disse o secretário de Saúde, Sergio Gomes.

O serviço possibilita ao morador falar com profissionais habilitados a dar as informações sobre o vírus e ser orientado sobre o que fazer em caso de necessidade de atendimento médico. Ainda segundo o secretário, o telefone foi ativado para evitar congestionamentos nas linhas de atendimento da Secretaria de Saúde e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que também realiza esse tipo de orientação à população.

Aplicativo

Outra forma de obter informações é por meio do aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde para à Covid-19. Ele está disponível no coronavírus SUS, que pode ser baixado nas versões IOS e Android.

Na avaliação do secretário Sérgio Gomes, os dois mecanismos viabilizam esclarecimentos sobre a Covid -19, sem que o barra-mansense deixe a segurança de sua casa.

– É prático, ágil e evita que as pessoas saiam às ruas e se exponham aos ricos de contágio pelo vírus – concluiu Sérgio Gomes.