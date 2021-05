Barra Mansa endurece combate à queimadas e cria brigada de voluntários

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 18:00 horas

Cerca de 60 pessoas já se inscreveram para atuar em situações de fogo em vegetação e resíduos no município

Barra Mansa – Visando minimizar o impacto das queimadas de resíduos e vegetação no município, a Secretaria de Meio Ambiente, de Barra Mansa, está intensificando as ações de conscientização da população, com relação a esse tipo de prática, e também endurecendo o trabalho de combate e fiscalização. Recentemente, atendendo a um pedido do Condema (Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente de Barra Mansa), a cidade lançou o Programa de Brigadistas Voluntários e cerca de 60 pessoas já se inscreveram para atuarem em operações integradas de patrulhamento ambiental.

O programa, de acordo com o gerente de Unidade de Conservação, Douglas Muniz, faz parte do Plano Municipal de Prevenção às Queimadas que foi definido em abril. As inscrições, para os interessados, podem ser feitas até o dia 3 de junho na sede da Secretaria de Meio Ambiente ou no site da prefeitura. Para fazer parte da brigada, o voluntário precisa ter idade acima de 18 anos e ser morador de Barra Mansa.

“O número de inscritos, até agora, superou as nossas expectativas, mas ainda temos vagas para quem tiver interesse. A brigada terá, entre outras atribuições, a realização de operações integradas de patrulhamento ambiental pelo menos uma vez por semana. Serão realizadas operações de fiscalização visando coibir práticas ambientalmente ilegais e para identificar os responsáveis pelos danos causados pelo uso do fogo não autorizado e por outros ilícitos ambientais”, ressaltou o gerente.

De acordo com Muniz, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sindicato Rural e o UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), o Programa de Brigadistas Voluntários já iniciou o processo de capacitação dos primeiros inscritos. Nesta etapa, além das orientações para o combate à queimadas, os voluntários passam por uma avaliação. “Temos que avaliar se todos os inscritos têm aptidões e condições físicas para atuar no combate aos focos de incêndio”, ressaltou o gerente, ao explicar que a brigada será centralizada, no entanto, que a convocação dos voluntários será feita por setores.

Ele disse que Barra Mansa é um município extenso. “Então, vamos convocar de acordo com o bairro onde o voluntário mora. Não podemos convocar para o combate à queimada no bairro Colônia, por exemplo, alguém que tenha residência muito distante de lá”, exemplificou Muniz, ao informar que a capacitação tem sido feita no campus do UBM e que também contam ainda com a parceria da Defesa Civil Municipal, Nudec-Sul da Defesa Civil Estadual e 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar.

Combate à queimadas

Conforme destaca o gerente de Unidade de Conservação, atear fogo em resíduos e vegetação é uma questão que se tornou cultural, em Barra Mansa, mas que precisa ser combatida com ações e conscientização. Neste período de estiagem, que vai de abril a outubro, é quando aumenta o número de focos de incêndios e que, segundo Muniz, são registrados tanto em bairros, quanto em áreas centrais do município.

“Ainda existem pessoas que praticam queimadas de lixo. E, às vezes, uma pequena queima de lixo no fundo de casa, do quintal, pode ganhar grandes proporções e se tornar um grande incêndio. Embora o município tenha uma coleta organizada, muitas pessoas utilizam o fogo na limpeza de terrenos com mato alto ou resto de podas de árvores. Há também aqueles que descartam o cigarro ainda aceso em local inadequado. São questões de costume, mas que precisam ter controle e fiscalização”, destacou o gerente.

Segundo ele, com base em denúncias, as ocorrências registradas na Secretaria de Meio Ambiente apontam que no decorrer de 2020, os bairros Ano Bom e Colônia Santo Antônio concentraram os maiores índices de áreas afetadas pelo fogo, com 11 ocorrências em cada localidade; seguido da Vila Nova (09); Vista Alegre (07); Santa Clara (06); Piteiras (05) e Vila Ursulino (04).

Provocar incêndios em matas ou florestas é crime conforme o Artigo 41 da Lei Federal 9.605 de 1998. A pena pode chegar a até 04 anos de reclusão e multa. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo número (24) 99923-7641.ou pelo 2106-3408, 21063029 e também através do site da prefeitura: https://www.barramansa.rj.gov.br/, no link Denúncias Infrações Ambientais.

Danos provocados pelas queimadas e incêndios florestais

– Aumento das doenças respiratórias (grandes prejuízos no atual contexto da pandemia de Covid-19);

– Perda da diversidade biológica da Flora e da Fauna;

– Diminuição da qualidade do solo e aumento da erosão;

– Destruição de plantações;

– Poluição do ar, da água e do solo.