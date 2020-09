Barra Mansa inicia vistorias no condomínio ‘Minha Casa, Minha Vida’ do bairro Santa Izabel

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 16:09 horas

Barra Mansa- Foram iniciadas nesta terça-feira, dia 15, as vistorias dos contemplados do programa social “Minha Casa, Minha Vida”, aos imóveis localizados no bairro Santa Izabel. Ao longo desta semana, 50 pessoas poderão visitar, por dia, os apartamentos.

Em breve, os beneficiados no segundo conjunto do bairro e no Paraíso de Cima, na região Leste, poderão ir até as residências, acompanhados por profissionais da Prefeitura de Barra Mansa e da construtora Mello de Azevedo.

O subsecretário de Habitação de Barra Mansa, Alberto Carneiro, falou sobre a importância da vistoria. “Esse é um importante momento, pois os contemplados têm a chance de ver cada detalhe de seu imóvel. Caso ele sinta que é necessário algum reparo, faremos o possível para fazê-lo”.

Alberto ainda citou os cuidados para evitar um possível contágio da Covid-19 durante a vistoria. “Tanto os contemplados, quanto as pessoas que estão acompanhando a vistoria, terão que respeitar os critérios de segurança e saúde. Todos deverão estar de máscara. Além disso, disponibilizamos álcool gel”, completou o subsecretário.

O próximo passo, segundo o engenheiro da Mello e Azevedo, Jonatas Pereira, é a preparação dos contratos. “Após essa etapa, a Caixa Econômica Federal dará andamento para que os contemplados assinem o documento e disponibilizará as chaves dos apartamentos”, finalizou Jonatas.