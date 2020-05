Barra Mansa muda horário do comércio para evitar sobreposição com bancos

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 20:35 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable anunciou, na noite desta sexta (08), transmissão ao vivo por redes sociais, que vai mudar, em caráter experimental, o horário do comércio a partir da próxima semana. As lojas que estavam divididas em setores identificados por cores vão abrir todas entre as 14 e as 20 horas, enquanto as grandes lojas que fazem parte de redes nacionais e recebem muitos pagamentos de carnês estão autorizadas a funcionar das 7 às 13 horas.

O objetivo é separar as pessoas que vão á rua resolver assuntos em bancos – a maioria vai na parte da manhã – dos usuários do comércio. O mesmo raciocínio se aplica aos que vão pagar seus carnês nas grandes lojas.

Rodrigo também disse que os hotéis da cidade estarão autorizados a funcionar das 18 horas ás 8 da manhã, principalmente para atender a médicos que vêm de fora do município para trabalhar em Barra Mansa e precisam de um local para pernoitarem. Já os motéis estão autorizados a funcionar das 6 da manhã às 23h59min. O objetivo é evitar que eles sejam usados por viajantes para pernoite, o que poderia aumentar a exposição da população ao novo coronavírus.

Os servidores públicos com mais de 60 anos e que tenham outros fatores de risco começam a retornar ao trabalho na próxima semana; nos casos em que for possível, em regime de home office, em outros casos, mantodas as devidas precauções e medidas de distanciamento, a critério do chefe imediato.