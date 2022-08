Barra Mansa promove ‘Sabadão de Compras’

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 16:49 horas

Lojas das avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite estarão abertas das 9h às 19h; Praça da Matriz terá feira de artesanato e Praça da Liberdade, atrações até as 23h

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa promove neste sábado, dia 13, a segunda edição do ‘Sabadão de Compras – especial de Dia dos Pais’. As lojas das avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite estarão abertas das 9h às 19h. A Praça da Matriz terá feira de artesanato e Praça da Liberdade, atrações até as 23h. O trânsito não será alterado e as faixas laterais da vias serão reservadas para estacionamento.

A ação, que já aconteceu no bairro Vila Nova no último fim de semana, conta com a parceria da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sicomércio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, destacou que essa e uma grande oportunidade para movimentar o comércio, promovendo comodidade e entretenimento à população.

— É de extrema alegria poder realizar mais uma edição deste evento que fomenta a economia local e que traz diversos benefícios ao consumidor e sua família. Teremos oportunidades de compra com ótimos descontos e diversas opções de lazer e entretenimento. Agradeço as entidades pela parceria neste evento tão importante para a economia da cidade — destacou Bruno.

Na Praça da Matriz, estarão concentradas as feiras ‘Criativa’ e ‘Preguiça’, das 9h às 17h30. Participarão os coletivos ‘Vivendo de Arte’, ‘Borogodó’ e ‘Girassol’. Já na Praça da Liberdade, estarão food trucks, shows e diversos brinquedos para as crianças, até às 23h.

Atrações Musicais

Os shows do ‘Sabadão de Compras’ serão os seguintes:

– 12h: Carlinhos Mininja

– 20h: Erik Fabiano