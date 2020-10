Barra Mansa reabre campos de futebol, quadras e praças públicas

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 18:13 horas

Barra Mansa – A reabertura de campos de futebol, quadras e praças públicas foi autorizada pela prefeitura de Barra Mansa através do decreto nº 9.977, assinado na última sexta-feira (09). Para a prática de esportes, os protocolos sanitários e de retomada devem ser seguidos por quem irá utilizar dos espaços.

Os locais estavam fechados desde o início da pandemia da Covid-19, em março deste ano, e cumpriam a determinação do decreto 9.814, que proibia a concentração de pessoas em espaços e equipamentos públicos. Equipamentos públicos e privados destinados a prática de esportes coletivos no âmbito do município também deveriam permanecer fechados até a publicação do novo decreto.