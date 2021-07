Barra Mansa recebe 2.948 doses de vacinas contra Covid-19  

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 13:33 horas

Foram 1.480 doses da Coronavac, 850 da AstraZeneca e 618 da Pfizer

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, recebeu por via terrestre na manhã desta quinta-feira, 22, no Parque da Cidade, no Centro, 2.948 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 1.480 da Coronavac, 850 da AstraZeneca e 618 da Pfizer.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, explicou como elas serão aplicadas.

“Parte deste quantitativo será reservada para a segunda dose, mas também teremos condições de abrir novos grupos e avançar na vacinação por idade”, revelou.