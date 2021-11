Barra Mansa se destaca no desenvolvimento da economia criativa

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 17:36 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, finalizou na tarde desta sexta-feira, dia 19, o cadastro dos artesãos da cidade através da Carteira Nacional do Artesão. No primeiro dia de atendimentos, cerca de 70 novos profissionais foram cadastrados e vão, no próximo dia 26 de novembro, receber a carteirinha. Além dos cadastros, 60 artesãos participaram da ação expondo seus trabalhos.

A vice-prefeita, Fátima Lima, conferiu a mostra dos trabalhos realizados pelos artesãos cadastrados anteriormente e falou da importância da parceria entre a prefeitura e o governo estadual para o fomento da economia criativa.

“A aproximação do Governo do Estado e o município é muito importante, pois nos traz várias possibilidades. Hoje, tendo aqui a Secretaria Estadual de Turismo, a AgeRio e os nossos parceiros presentes, temos a certeza que estamos avançando e no caminho do desenvolvimento. Com isso todos ganham, os artesãos, a cidade e o estado, pois o artesanato movimenta não só a economia da cidade, mas do estado como um todo”, declarou a vice-prefeita.

Uma das expositoras, a artesã Michele Oliveira trabalha com artesanato desde 2016, destacou a mudança que o cadastro da Carteira Nacional trouxe para o seu trabalho e o apoio que a categoria vem recebendo da prefeitura.

“Fiz o meu cadastro em 2018 e essa carteirinha nos trouxe o reconhecimento como profissão, pois antes o nosso trabalho era considerado um hobby e isso tem feito uma grande diferença pra gente. Além disso, o apoio que recebemos da prefeitura, através de parcerias com o Sebrae, que nos proporcionou cursos e contribuiu para a nossa profissionalização. Durante esse período eu pude perceber mudanças em todos os sentidos, como na forma de apresentação dos trabalhos, mais oportunidades de participação em feiras e muitas outras coisas. Posso dizer que, graças a carteirinha e ao trabalho desenvolvido pela prefeitura, conseguimos melhorar muito a atividade dos artesãos em Barra Mansa” disse.

Na cerimônia realizada nesta sexta-feira, onde os parceiros foram apresentados, estiveram presentes: a vice-prefeita, Fátima Lima; o subsecretário de desenvolvimento, Jair Gomes; a Gerente de turismo e Coordenadora do Artesanato do município, Bhella Santos; o superintendente da AgeRio, Bruno Bravo; coordenador do Programa Estadual do Artesanato, Marcel Vasconcelos; o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa, Leonardo dos Santos; o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo; e a vereadora Luciana Alves.

O coordenador do Programa Estadual do Artesanato, Marcel Vasconcelos, destacou o trabalho desenvolvido pela prefeitura junto aos artesãos.

“É muito bonito ver a organização da classe dos profissionais do artesanato em Barra Mansa, principalmente com relação a certeira nacional, que traz uma série de benefícios para o município. O documento abre uma linha de crédito para o artesão, traz possibilidades de qualificação e capacitação e oferece a oportunidade de participação em feiras nacionais, que ajudam no escoamento desse trabalho. Em dois dias, quase 200 novos artesãos em busca desse cadastro, conseguimos enxergar o comprometimento do município em relação a essa classe que é tão importante para a retomada da nossa economia”, ressaltou o representante da secretaria estadual do turismo.

Outro ponto importante do encontro desta sexta-feira foi com relação ao trabalho da AgeRio, Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro.

“Nós da AgeRio, em conjunto com o governo do estado, disponibilizamos uma linha de crédito, no valor de até cinco mil reais, com prazo de pagamento em até 36 vezes e a possibilidade de carência de seis meses. Além disso, duas condições diferenciadas, o juros zero e uma análise de crédito muito flexível, que permite que a ocorrência de restrição no Serasa não inviabiliza a obtenção do crédito. Nós estivemos aqui esclarecendo o artesão sobre nossa atividade e os interessados podem fazer essa solicitação via internet”, explicou o superintendente da AgeRio, Bruno Bravo.

O artesanato de Barra Mansa conta também com o apoio das entidades de classe da cidade, Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa (Aciap), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato Comércio Varejista (Sicomércio). Presente no evento, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), falou da importância da atividade para o desenvolvimento da cidade.

“O artesanato fomenta a economia, ele gera emprego e renda. Aqui na CDL agora temos um modelo de associativismo focado para essa categoria e fazendo parte da CDL o artesão tem uma série de vantagens”, disse Leonardo dos Santos.

Durante o evento foi assinado o termo de parceria com as empresas: A Viana Leal, Singer, Arte e Costura, Creativity, Luclart, Varejão Textil, Microlins, UBM, People, Cate Papelaria e Transporte Generoso.

“Nós tivemos hoje, entre artesãos veteranos, novatos e visitantes, cerca de 300 pessoas aqui no Clube Municipal. Nosso evento foi um sucesso, todos que estiveram aqui conseguiram se cadastrar. Mas todos, que por ventura precisar de qualquer atendimento, estaremos à disposição no telefone (24)2106-3480”, disse a Gerente de turismo e Coordenadora do Artesanato do município, Bhella Santos.