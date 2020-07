Barra Mansa tem 57% de leitos públicos de UTI disponíveis

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 09:49 horas

Barra Mansa – Há nove pacientes internados em leitos UTI da rede pública municipal de saúde em Barra Mansa. Destes, seis foram testados positivos para a Covid-19 e outros três são casos suspeitos da doença. Todos os seis casos confirmados estão na Santa Casa de Misericórdia, que também tem um suspeito na contagem. Outros dois casos que aguardam exame estão no Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, montado na região Leste. Como a cidade tem 21 leitos públicos de UTI, isso significa dizer que a ocupação está em 43% e há 57% de leitos disponíveis.

Entre os casos confirmados, dois pacientes da Santa Casa estão fazendo uso de respiradores mecânicos. Um caso suspeito no mesmo hospital também está com ajuda da máquina. A cidade tem 31 respiradores na rede pública e há 28 disponíveis (90%). Os números são referentes à noite desta quinta-feira, dia 10, e podem ser alterados a qualquer momento para mais ou para menos.

O mesmo balanço aponta que dos 69 leitos clínicos públicos, apenas 14 estavam ocupados no período. Ou seja, há 80% deste tipo de leito disponível. Das 14 internações, 12 são de pacientes com suspeita de ter o coronavírus e dois já foram confirmados com a doença. A Santa Casa tem oito casos suspeitos em leito clínico; a UPA Centro um caso; o Centro de Triagem e Tratamento tem três pacientes suspeitos e dois confirmados.

O número total de casos positivos no município chega a 863, com 629 pacientes recuperados. São 36 mortes confirmadas e 12 em investigação.

Hospital Particular

O Hospital Santa Maria tem 33 pacientes internados, sendo 10 em UTI e apenas dois deles em ventilação mecânica. Outros 23 estão em enfermaria.