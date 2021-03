Barra Mansa terá novo horário para funcionamento do comércio

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 09:08 horas

Barra Mansa – O comércio passa a funcionar, nesta quarta-feira, 17, das 10h30 às 19h30 horas, com exceção dos estabelecimentos que comercializem produtos essenciais, como supermercados, padarias, drogarias e farmácias. A medida faz parte do novo decreto, a ser publicado nesta terça-feira, 16, com ações de contingência para conter os avanços da Covid-19 e valem por sete dias.

Nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Drable, explicou que o novo horário determinado para o comércio objetiva ainda desafogar o transporte público e alternar o fluxo de pessoas em circulação pela cidade. O prefeito ressaltou também que as novas medidas foram estabelecidas por conta do aumento das taxas de ocupação em leitos de Covid-19, que estão em 48% nos leitos de UTI e 42% em leitos clínicos. O total de mortes na cidade chega a 301 óbitos por conta da doença e 16% dos respiradores das unidades de saúde estão em uso com pacientes de Covid-19.

– A situação continua preocupante e não adianta ampliarmos o total de leito, precisamos do bom senso da população, pois a infecção, em sua maioria, é de casos graves – alertou o prefeito, lembrando ainda que a rede pública de saúde precisa atender a demanda sufocada de pacientes na fila de espera por cirurgias eletivas que ficaram suspensas por conta da pandemia. “Não podemos absorver tudo, precisamos que a população se esforce também e vamos agir com rigor em casos de festas clandestinas ou descumprimento do nosso decreto”, reforçou o prefeito.

Novos leitos

Rodrigo Drable disse que a cidade passará a contar com mais dez leitos para a Covid-19, sendo que cinco deles passam a funcionar em 72 horas. “Esses leitos surgem para somar, mas sozinhos não resolvem o problemas pois temos limitações de leitos, hospitais e profissionais”, completou.

Sincronizado

Com base no decreto estadual, cuja fiscalização conta com o apoio da Polícia Militar, bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, deverão encerrar suas atividades às 23 horas, sem tolerância. O descumprimento desse horário, de acordo com o prefeito, vai gerar multa para o dono do estabelecimento que poderão ainda ter atividades suspensas e alvará cassado, em casos de reincidência.

Estes estabelecimentos deverão ainda utilizar 50% das mesas. Já os locais com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com febre. Fica proibida a permanência de clientes em pé, bem como a utilização de pista de dança dentro dos estabelecimentos. Deverá estar disponível álcool 70º, preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sendo obrigatório aos proprietários, funcionários ou colaboradores manter o uso de máscaras faciais.

Templos

As atividades das organizações religiosas deverão observar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os presentes e o limite de 50% (trinta por cento) da capacidade de ocupação.

Mais

Ficam dispensados das atividades laborais, todos os servidores públicos municipais, maiores de 60 anos ainda não vacinados. Já as academias e estabelecimentos de prática de atividades físicas funcionarão com até 50% da capacidade de ocupação, distanciamento de 1,5 metro entre os usuários e agendamento prévio, que deverá ser apresentado a fiscalização quando exigido, ficando o estabelecimento infrator sujeito a suspensão de seu alvará de funcionamento.

A fiscalização das restrições impostas neste decreto, será realizada pela Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária, Procon e demais fiscais municipais.

Vacinação

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, nesta terça-feira, 16, será feita vacinação de veterinários e farmacêuticos, das 16h às 20h, maiores de 30 anos de idades. Já na sexta-feira, dia 19 será feita vacinação idosos, com mais de 77 anos, e a segunda dose, de idosos maiores de 84 anos. A vacinação deverá respeitar ainda, nascidos de janeiro a junho, a serem imunizados pela manhã e de julho a dezembro, vacinados somente no período da tarde.